Янукович накричав на Азарова - «черговий раз, якщо не востаннє»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре закликав прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА підготувати пропозиції для приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«Я поставив це завдання уряду, і я сподіваюсь, Миколо Яновичу, що Ви до кінця цієї сесії, цього політичного сезону, тобто до початку липня підготуєте серйозну нараду із серйозними пропозиціям, як нам підійти до оптимізації тарифної політики в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Мені вже набридло повторювати ці слова і звертатись до Вас. Я в черговий раз, якщо не востаннє, попереджаю Вас і весь блок ЖКГ країни підготувати серйозні пропозиції для серйозних змін і підходів у нашій країні у цьому питанні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до М.АЗАРОВА на підвищених тонах.