Польщу в ЄС шантажують Україною

Лондонська «Таймз» інформує про труднощі підготовки саміту ЄС щодо нової конституційної угоди. Поляків не задовольняє запропонована Німеччиною система голосування на саміті, якою, на думку Варшави, применшуються права малих держав ЄС.

«Таймз» пише, що є загроза зриву цього саміту, якраз через незгоди між Берліном та Варшавою. Європейські лідери намагаються умовити Польщу, як свідчить впливова лондонська газета, і «один із аргументів Німеччини полягає у тому, що Польща, котра активно лобіює питання про вступ України до ЄС, поставить під загрозу подальше розширення спільноти на схід, якщо загальмує ухвалення конституційної угоди». Але президент Польщі Лєх Качинський сказав «Таймз», що він не згодний з такою постановкою питання, коли «все пов’язують зі згодою з Німеччиною».

Радіо "Свобода"