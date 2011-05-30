Нардепи ніяк не можуть домовитись, кого з міністрів кликати на килим

13:18, 30 травня 2011
Політика
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Литвин ламає голову, як зупинити демарші

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН припускає, що Година запитань до уряду у п’ятницю, 3 червня, може не відбутися, якщо народні депутати сьогодні не внесуть відповідні пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА поки що жодна фракція не надала чітких пропозицій, кого Верховна Рада має заслухати у п’ятницю під час Години запитань до уряду. «Якщо не внесуть сьогодні своїх міркувань ті чи інші фракції, то Години запитань до уряду не буде», - зазначив спікер.

Він пошкодував, що фракції не надали пропозицій щодо проведення Години запитань до уряду. «Я розумію, що причина цього лежить в такій емоційно-політичній площині, оскільки на перше місце була поставлена пропозиція про те, щоб завтра заслухати інформацію Генеральної прокуратури щодо останніх подій, пов’язаних з кримінальною справою щодо ТИМОШЕНКО», - зазначив голова ВР.

Він додав, що запропонував керівникам фракцій «провести дискусію у закритому режимі». «Висновок попередній – домовились домовлятися», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому спікер зазначив, що буде «проводити з кожним керівником фракції консультації, і не тільки з фракціями, для того щоб завтра о 9.30 ми могли визначити, які ж наші подальші дії».

За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб депутати не блокували роботу ВР та не влаштовували демарші, оскільки «роботи дуже багато».

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