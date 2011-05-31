Гриценко: Ленінській організації Партії регіонів потрібен новий керівник

Колишній спікер Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, який більш як чотири місяці перебуває у СІЗО, вважає адекватним в умовах, що склалися, рішення політради кримської організації Партії регіонів достроково припинити його повноваження голови Ленінської районної організації ПР, оскільки вона не може тривалий час бути без керівництва.

Слова А.ГРИЦЕНКА передала кореспонденту УНІАН прес-секретар політика.

«На Партії регіонів лежить велика відповідальність перед своїми виборцями за вирішення соціально-економічних проблем і, безумовно, рішення цих непростих завдань залежить від кожного члена партії, кожної партійної організації. Ленінська партійна організація є однією з найбільших у Криму. Незважаючи на налагоджену роботу, така організація не може тривалий час бути без керівника», - сказав екс-спікер кримського парламенту.

А.ГРИЦЕНКО також просив передати жителям Криму і однопартійцям, що він не скоював ніяких злочинів, а кримінальні справи проти нього порушені «незаконно і необгрунтовано».

А.ГРИЦЕНКО був затриманий 24 січня 2011 р. за підозрою у перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської РДА у 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський». Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, продовживши його у другій половині березня ще на два місяці - до 21 травня. Апеляційний суд Криму в травні продовжив арешт до шести місяців - до 21 липня.

А.ГРИЦЕНКО також підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель і зловживанні становищем при нарахуванні матеріальної допомоги.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі - у 1996-1998 і 2006-2010 роках

Рада кримської Партії регіонів 28 травня відсторонила А.ГРИЦЕНКА від керівництва Ленінською райорганізацією ПР «у зв`язку з неможливістю виконувати свої обов`язки».

Лідер кримської парторганізації Василь ДЖАРТИ рекомендував до обрання головою Ленінської райорганізації ПР голову Ленінської райдержадміністрації Валерія СТЕПАНОВА. Партійна конференція в Ленінському районі має відбутися до 20 червня.