Мельниченко очолив партію

30 травня у Києві відбувся установчий з’їзд політичної партії «Українська люстрація». Головою новоствореної організації одноголосно обрано колишнього майора Управління державної охорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі новоствореної партії.

Як зазначається в повідомленні, делегати із різних областей України на з’їзді ухвалили рішення створити партію, затвердили її назву, Статут та Програму.

Також на з’їзді було обрано керівні органи партії. Першими заступниками голови стали головний редактор газети «ВВС» Владислав ТРУШ та керівник Академії політичного аналізу Володимир РУБАН.

Як йдеться в повідомленні, «головою новоствореної організації одноголосно обрали М.МЕЛЬНИЧЕНКА – людину і Громадянина, який першим провів символічний акт люстрації, яскраво показав всю неспроможність нинішньої влади покращити життя простого народу, розкрив злочинну суть наших можновладців – власне збагачення за будь-яку ціну». «Своїми діями мені вже вдалося змінити історію нашої країни. Впевнений, що коли нас буде триста у Верховній Раді, готових пожертвувати усім заради країни та добробуту її громадян, Україна розквітне. Адже ми сьогодні зібралися тут, щоб у наших дітей було щасливе майбутнє у цій країні», – сказав новообраний голова партії.

На переконання учасників установчого з’їзду, головна причина всіх негараздів країни та її громадян криється у глибокій кризі управління, що виражається у неефективній, корумпованій владі. З погляду досягнень економіки, суспільного розвитку та зовнішньополітичного становища, жодної різниці між владою і опозицією, давнішими і новішими керівниками країни немає.

Виступаючи на з’їзді, М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зокрема, наголосив, що «політична еліта в Україні не є українською по суті, бо вона не живе, не лікується, не народжує в Україні». За його словами, народ перетворили на в’язнів, а країну - на концтабір. «У народу відібрана його власність, його національні багатства. У результаті, 1 тисяча мафіозних сімей отримала Україну як трофей. Сотні мільйонів доларів з легкістю витрачаються на найдорожчу нерухомість за кордоном. А все це тому, що щодня нас грабують на мільярди», - заявив лідер політичної сили. На його думку, до кращого майбутнього в України є лише один шлях - проведення мирної та всебічної люстрації (в перекладі з латини - «очищення») влади в Україні.

Як зазначається в прес-релізі, на думку засновників партії «Українська люстрація», припинити деградацію Української держави і суспільства можна виключно проведенням суто української люстрації з використанням міжнародного та історичного досвіду.

Відповідні заходи викладені в Програмі партії, яка складається з 10-ти пунктів:

1. Заборона високопосадовцям, що перебували при владі упродовж останніх 20 років та привели Україну до такого плачевного стану, а самі казково збагатилися, займати будь-які державні та виборні посади.

2. Скасування посад «намісників» – голів районних та обласних адміністрацій. Всю повноту влади передати місцевим радам, усунувши таким чином наявне сьогодні двовладдя на місцевому рівні.

3. З метою забезпечення справедливого правосуддя, залежності суддів тільки від народу, – призначення та відкликання суддів виключно місцевою громадою.

4. Негайне скасування недоторканості та пільг депутатів і урядовців.

5. Повернення вкрадених земель, лісів, рік, надр, стратегічних підприємств їхньому справжньому власнику – українському народу.

6. Встановлення винагороди за сприяння у поверненні несправедливо вилученої власності у громади.

7. Введення прогресивного податку на прибуток. Людина, яка отримує до 100 тисяч гривень за рік, повинна сплачувати податок сумарно не більше 10%. Рівні умови оподаткування для всіх, сплата податків за місцем фактичного розташування підприємства. Ліквідація закордонних офшорів.

8. Звільнення на 10 років працівників села від будь-яких податків. Безвідсоткові кредити для «підйому» сільського господарства та інфраструктури. Українське село – вільна економічна зона.

9. Вжиття всіх можливих заходів для унеможливлення корупції, ліквідації її як явища. Можливий шлях – притягнення чиновників за будь-які корупційні діяння до вищої міри покарання.

10. Виховання Громадянина. Освічений Громадянин - запорука правової держави та громадянського суспільства. Національне примирення та об`єднання на основі боротьби зі спільними ворогами: корупцією і бідністю. Усвідомлення того, що влада свідомо нас розділяє, щоб ми не об’єдналися проти неї.

Вже найближчим часом, відповідно до законодавства, Міністерство юстиції отримає матеріали установчого з’їзду та розпочне процес реєстрації нової партії, зазначається в повідомленні.