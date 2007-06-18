Кінах обіцяє Нашій Україні казку про білого бичка

Партія промисловців і підприємців України має намір продовжити відстоювати інтереси членів партії, що входять у виборчий список «Нашої України».

Про це УНІАН заявив керівник секретаріату ПППУ, народний депутат V скликання Лев ГНАТЕНКО, говорячи про можливі дії партії після відмови Київського апеляційного адміністративного суду в розгляді скарги щодо «обнулення» списку блоку «Наша Україна».

«У нас ще маса варіантів, щоб відстоювати інтереси наших колег», - підкреслив він. Зокрема, за його словами, завтра, 19 червня, керівництво партії має намір просити Центрвиборчком провести засідання і обговорити хід подальших дій. «Навіть якщо ми визнаємо рішення Печерського суду, то відповідно до нього, ЦВК має повторно розглянути питання про обнулення списків. Вони ж (члени ЦВК - УНІАН) не хочуть збиратися. Не буде засідання - не буде рішення, і це може триває безкінечно», - зазначив Л.ГНАТЕНКО.

Коментуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду, прийняте у суботу, 16 червня, Л.ГНАТЕНКО сказав: «Коли ми говорили з суддею, а він виявився зі Львова, він дуже плутався в рішенні Печерського суду, здається, він навіть не читав його. Мені здається, що цей документ (про відмову розгляду скарги – УНІАН) був кимсь підготовлений, а він (суддя – УНІАН) тільки поставив свій підпис і печатку», - заявив Л.ГНАТЕНКО, додавши, що в цьому рішенні нічого не сказано про причини відмови.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ПППУ заявила, що не збирається давати згоду „обнулення” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року і відстоюватиме свої інтереси в суді.

За словами керівника секретаріату ПППУ, народного депутата V скликання Л.ГНАТЕНКА, міжпартійний з`їзд блоку «Наша Україна» відбувся 2 червня без запрошення делегатів від ПППУ, а його рішення ухвалені без дотримання встановлених законодавством і угодою про створення блоку процедур. Саме тому, вважає він, Центральна виборча комісія своїм рішенням відмовила блоку «Наша Україна» в „обнуленні” списку.

Водночас Печерський суд Києва визнав законним виключення із списку блоку "Наша Україна" всіх кандидатів у народні депутати, які не були обрані за результатами виборів у березні 2006 року.

У суботу, 16 червня, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Печерського суду і відмовив ПППУ в розгляді апеляційної скарги.