Янукович: Якщо хтось думає, що все це вже закінчилось, ви помиляєтесь

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Кабінет міністрів врахувати можливість зростання ціни на газ у другому півріччі, щоб зменшити ризики для економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради регіонів у Криму.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «ми поступово виходимо з економічної кризи». У той же час він додав: «Якщо хтось думає, що все це вже закінчилось, я думаю, що ви помиляєтесь».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні Україна знаходиться «у надзвичайно складному становищі, тому що та формула, яка застосована в ціні на газ у контракті 2009 року, ніяк не відповідає ні економічним, ні будь-яким іншим розрахункам».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що може зростати у світі ціна на нафту, що призведе до зростання й ціни на газ. «Це несе велику загрозу економіці», - сказав Президент.

Звертаючись до уряду і голів облдержадміністрацій, глава держави попередив і попросив «передбачити на друге півріччя, особливо на четвертий квартал цього року, цю ситуацію, якщо така динаміка буде розвиватися». За його словами, необхідно передбачити заходи, щоб зменшити ризики для економіки України, особливо для «вразливих галузей».