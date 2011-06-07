Азаров полетів до Москви

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з робочим візитом до Москви (РФ).

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВ проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Також прем`єр-міністри обох країн проведуть засідання двостороннього міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

За підсумками засідання запланована прес-конференція М.АЗАРОВА і В.ПУТІНА.

Сьогодні увечері з Москви М.АЗАРОВ планує вилетіти до Відня (Австрія) для участі у засіданні Віденського економічного форуму “Інновації: розширення інноваційного простору”, який відбудеться 8 червня. У ході візиту до Відня М.АЗАРОВ планує також провести зустріч з федеральним канцлером Австрії Вернером ФАЙМАННОМ.

Крім того, М.АЗАРОВ планує відвідати офіс МАГАТЕ і зустрітися з генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО.

Як повідомляв УНІАН, основним питанням для обговорення в ході переговорів прем`єр-міністрів України і Росії буде питання зниження ціни на газ.