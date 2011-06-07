Путін: суперечки з урядом Тимошенко були дуже жорсткими

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не погодився з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ в тому, що транзит газу через Україну здійснюється за європейськими принципами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на спільній прес-конференції в Москві.

Зокрема, відповідаючи на питання УНІАН, чому ціна на газ для України вище, ніж для країн Європи, а транзит здійснюється за ставками, які нижче, ніж у європейських країнах, В.ПУТІН заявив: «У вас перекручена інформація». За його словами, Польща і Німеччина платять за газ більше, ніж Україна, при цьому в Німеччині створено спільне підприємство, і Москва і Берлін мають глибшу інтеграцію, ніж з Україною.

«Трішки для всіх споживачів у Європі газ дорожчий, ніж в Україні», - сказав В.ПУТІН.

Водночас М.АЗАРОВ вважає, що це не зовсім так. «Щодо транзиту він (кореспондент УНІАН) має рацію, Володимир Володимирович. Щодо ціни - обговорюватимемо», - сказав М.АЗАРОВ.

На це В.ПУТІН відповів, що треба дивитися на формулу.

Він зазначив, що розуміє політичну складову цього питання, коли вважається, що колишнє керівництво зробило погано.

«Я можу сказати, що суперечки з урядом ТИМОШЕНКО були дуже жорсткими, і вони нам поставили жорстку умову: якщо ринкове ціноутворення на газ, то і ринкове ціноутворення на транзит», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що від самого початку зрозуміло, що буде істотна різниця, оскільки транзит не коштує стільки, скільки товар.