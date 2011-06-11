Троє «холерних» у Маріуполі вже виписалися з лікарні

У Маріуполі Донецької області троє з 16 осіб, раніше хворих на холеру, на сьогодні вже виписалися з лікарні у зв`язку з одужанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні нових випадків холери в Маріуполі і Волноваському районі не зареєстровано.

Епідеміологи нагадали, що всього було зареєстровано в Маріуполі 15 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном і 6 випадків ібріононосія такого ж збудника у клінічно здорових осіб. Також у селищі ім.Калініна Волноваського району був зареєстрований один випадок захворювання на холеру, викликаний холерним вібріоном.

Стан здоров`я хворих стабільний, троє хворих у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані, двоє готуються до виписки, зазначили в облСЕС.

У Маріуполі продовжує працювати комісія МОЗ України та Української протичумної станції, обласних органів охорони здоров`я та санепідслужби.

Крім того, здійснюється постійний контроль за проведенням протиепідемічних заходів у Волноваському районі, зазначається в повідомленні.