Леді Гага тішить у Римі півмільйона геїв

Понад півмільйона осіб у суботу беруть участь у традиційному гей-параді в Римі, який цього року відбувається в рамках європейського фестивалю гей-та лесбі-культури Europride-2011.

Як передає РІА Новисти, учасники ходи закликали захистити гомосексуалістів, припинити дискримінацію щодо представників секс-меншин, забезпечити їм соціальні гарантії і дозволити шлюби між одностатевими парами.

"Рівні в коханні, але з нерівними правами. Разом захистимо їх", - було написано на одному з гасел.

Організатори римського Europride намагалися надати йому фарб і створити святкову атмосферу. Колону очолили голови столичної області Лаціо Рената ПОЛЬВЕРІНІ і південної італійської області Апулії Ніки ВЕНДОЛА, які не приховують своєї нетрадиційної орієнтації.

"Ми повинні жити в країні, в якій поважають і тих, хто відрізняється від основної маси. Ми не є загрозою ...", - сказав Н. ВЕНДОЛА.

За даними організаторів гей-параду, у маніфестації беруть участь понад 500 тисяч осіб, серед яких можна побачити людей, одягнених у найкращих карнавальних традиціях.

Не обійшлося в цьому році і без політичних гасел і транспарантів, спрямованих, зокрема, проти Папи Римського БЕНЕДИКТА XVI та прем`єр-міністра Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

Завершиться Europride-2011 на території Великого цирку, де перед представниками сексменшин виступить популярна епатажна американська співачка Lady Gaga, яка не тільки виконає кілька своїх пісень, але і виступить перед присутніми з промовою.

Подібні фестивалі проводяться раз на один-два роки в різних європейських містах. Вперше Europride відбувся в Лондоні в 1992 році.