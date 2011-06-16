Янукович: дохідна частина бюджету перевищить 300 млрд.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що за підсумками 2011 року Україна матиме близько 5% зростання валового внутрішнього продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав учора під час наради у Вінниці.

«В цьому році ми будемо мати близько 5% зростання ВВП, близько 1 трлн. 300 млрд. грн. будемо мати ВВП», - підкреслив Президент.

Він також передбачає, що дохідна частина бюджету у цьому році становитиме понад 300 млрд. грн. «Ми подолаємо той дефіцит 3,5%, який ми заклали в бюджет. І сьогодні поки що динаміка така, яка дає нам підстави сказати, що ми в цьому році вийдемо за 300 млрд. дохідної частини бюджету. Головне, безумовно, заробити ці кошти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також під час наради Президент заявив, що практика стягнення податків наперед є неприйнятною.

«Нам потрібно думати, як правильно збирати кошти. Тому що практика непрямих податків чи податків наперед - вона для нас не прийнятна», - сказав глава держави.

Він вважає, що подібна практика лише послабить економіку країни. «Вона тільки буде послаблювати економіку наших підприємств і в цілому економіку держави. Тому потрібно з розумом збирати кошти», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.