Литвин розповів, що є найстрашнішим для влади

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН позитивно оцінює відсутність на даний час у парламенті законопроекту робочої групи щодо зміни виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю телеканалу “Рада” він сказав: “Поки що у Верховній Раді законопроекту про вибори немає. Я вважаю, що це добре, бо тоді дуже важко було б ухвалювати ті рішення, які конче потрібні”. За його словами, “тоді б кожен дивився, а як це позначиться на його рейтингу”.

“Найстрашніше для влади - це дії влади крізь призму намагань сподобатись, бо коли ти хочеш усім сподобатись, то ти серйозної роботи не зробиш”, - зазначив В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що має бути серйозний підхід в українській політиці, а “поки що домінує істерика і загальні розмірковування, а від цього життя не поліпшується”.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив під час зустрічі з делегацією Конгресу США, що проект закону про вибори народних депутатів буде доопрацьований з урахуванням оцінок всесвітньо визнаних експертів у галузі виборчого законодавства.

Міністр зазначив, що ухвалено рішення направити проект закону про вибори народних депутатів на експертизу не лише до Венеціанської комісії, а й до Міжнародної фундації виборчих систем і до Місії спостереження за виборами ОБСЄ.