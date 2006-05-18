Пропозицію ”Нашої України” Мороз вважає несерйозною

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що питання призначення прем’єр-міністра необхідно вирішувати після сформування коаліції, і серйозно не сприймає пропозицію «Нашої України» щодо очолення ним уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам. (УНІАН: 16 травня Аналітичний департамент центрального штабу «Нашої України» заявив, що вважає кандидатуру О.МОРОЗА найбільш прийнятною на посаду прем’єра).

О.МОРОЗ розповів, що свого часу Віктор ЮЩЕНКО вже пропонував йому очолити уряд. «Справа в тому, що мені таку пропозицію робив ЮЩЕНКО ще до того, як став Президентом – я міг би, власне, на той час, враховуючи конкретну ситуацію, погодитись на такий варіант, щоб зняти непотрібне напруження», - наголосив лідер соціалістів.

Сьогодні, за його словами, ніхто з такою пропозицією до нього офіційно не звертався. «Я сприймаю таку пропозицію як альтернативу для того, щоб вести якимось чином дискусію», - сказав О.МОРОЗ. На його переконання, таку дискусію можна вести в тому чи іншому варіанті тільки після сформування коаліції. «Тому всі ці речі, скоріш, піарні, віртуальні кроки, ніж суть справи», додав лідер СПУ.

Він повідомив, що сьогодні продовжується активна робота над остаточною редакцією документу, який має стати основою коаліції. Він підкреслив, що в документі не згадується жодних прізвищ. «Це окрема тема», - зауважив він, наголосивши, що в документі йде мова про принципи і мету об’єднання, а не про розподіл посад.

В той же час він погоджується з тим, що БЮТу має бути віддано половину посад. «Відповідно до процедури, яка передбачається угодою про розподіл відповідальності, так має бути – у них більше половини голосів», - сказав О.МОРОЗ.