Янукович повідав ПАРЄ, що для нього - найвища цінність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре наголошує на незмінності євроінтеграційного курсу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Європейська інтеграція залишається безумовним і незмінним пріоритетом як внутрішньої, так і зовнішньої політики України. Ідея євроінтеграції справді об’єднала українське суспільство», - сказав Президент.

За його словами, ідею євроінтеграції підтримують ключові політичні сили України, а також більшість населення.

«Для мене як Президента України такі об’єднуючі фактори є вищою цінністю, саме тому під час контактів на усіх рівнях з представниками Європейського Союзу ми говоримо про важливість закріплення в угоді про асоціацію положення про нашу європейську перспективу», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що голос України буде почутий.

Він також наголосив на важливості створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

«І Президент України, і керівництво Європейського Союзу єдині у своєму прагненні завершити переговорний процес щодо угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі вже нинішнього року. Я також переконаний, що свобода пересування має залишатися наріжним каменем загальноєвропейських процесів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що для України є надзвичайно важливим, щоб громадяни європейських країн отримали можливість вільного пересування у межах спільного європейського простору. «Тільки тоді Європа зможе по-справжньому позбавитись так званих розподільчих ліній», - сказав він.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ повідомив про те, що Україна вивела на новий рівень свої відносини з Російською Федерацією.

«Переконаний, що всі в залі погодяться з тим, що від всебічного і стратегічного розвитку взаємовигідної співпраці з Росією виграють не лише народи наших держав, але й Європа та світ в цілому. Ця співпраця за визначенням не може бути спрямована проти інших», - сказав Президент.