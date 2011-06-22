В Іващенка забрали продукти і залишили самого

У зв’язку з оголошеним колишнім т.в.о міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ голодуванням із камери слідчого ізолятору, де він перебуває, відселено іншого арештанта.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, який відвідав сьогодні у СІЗО свого підзахисного.

«Через те, що В.ІВАЩЕНКО вже третю добу голодує, з його камери відселено іншого арештанта, вилучено всі продукти харчування, він вживає лише воду і не вживає ліків», - сказав адвокат. Він зауважив, що його підзахисного щодня відвідують лікарі СІЗО, міряють тиск, вагу, беруть аналізи.

Наразі, як додав Б.НЕЧИПОРЕНКО, В.ІВАЩЕНКО вже втратив півкіло ваги. Разом з тим стан його здоров’я залишається незмінним. Зокрема, через невживання ліків В.ІВАЩЕНКО не відчуває чутливість пальців на обох ногах, у нього продовжується розвиватися хронічний бронхіт тощо, сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня В.ІВАЩЕНКО, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, заявив, що розпочне безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського районного суду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Цю заяву В.ІВАЩЕНКО зробив у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я і необхідність провести відповідне лікування.

Офіційно В.ІВАЩЕНКО розпочав безстрокове голодування із 20 червня, поінформувавши про цей крок керівництво СІЗО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.