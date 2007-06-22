Ющенко врегулював перебування осіб вищого офіцерського складу в Секретаріаті Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року №1226”.

Як йдеться в розміщеному на сайті глави держави документі, цим указом внесено зміну до Переліку посад в органах виконавчої влади та інших цивільних установах, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань і особами вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року № 1226 (зі зміною, внесеною Указом від 24 січня 2007 року № 37), виклавши розділ «Секретаріат Кабінету Міністрів України» в такій редакції:

«Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України - генерал-полковник міліції (на час перебування на цій посаді особи, яка тепер її обіймає);

заступник начальника Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів - генерал-майор (на час перебування на цій посаді особи, яка тепер її обіймає)".