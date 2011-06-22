Рада Європи заявила про свою підтримку України

16:03, 22 червня 2011
Політика
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 dpa - про візит Януковича у Страсбург

Керівництво Ради Європи запевнило українське керівництво в своїй підтримці, повідомляє з посиланням на агентство dpa російська служба BBC.

У ході візиту в Страсбург президент України Віктор Янукович зустрівся з головою ПАРЄ Мевлютом Чавушоглу і генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

Виступаючи з промовою перед депутатами ПАРЄ, Янукович підкреслив, що європейська інтеграція є пріоритетом для України.

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