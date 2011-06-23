Від Черновецького в Київраді втекли ще два депутати

Із фракції Блоку Черновецького в Київраді вийшли ще три депутати Павло ПАШКО, Лариса МЕЛЬНИЧУК, Віктор ГРІНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на сесії Київради заступник міського голови, секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

Вона також повідомила, що Л.МЕЛЬНИЧУК вступила до фракції Партії регіонів. Крім неї, до цієї фракції вступив Олег КАЧКАН та Павло ТЕСЛЕНКО, який пройшов до Київради за списком Блоку Катеринчука.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 17 депутатів Київради від Блоку Черновецького написали заяви та оголосили про вихід з однойменної фракції. Загалом у складі фракції було 43 депутати. 25 травня з цієї фракції пішов ще один депутат – Олександр САМОХІН.