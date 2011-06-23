Справу поплічника зятя Черновецького передали до суду

До суду передано кримінальну справу за обвинуваченням екс-голови фракції Блоку Черновецького в Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО у розбійному нападі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам його адвокат Андрій ФЕДУР.

При цьому він зауважив, що наразі не володіє будь-якими подробицями.

У свою чергу в Генеральній прокуратурі України підтвердили факт передачі справи до Печерського районного суду Києва, зазначивши, що рішення з цього приводу було прийнято ще 15 червня.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Д.КОМАРНИЦЬКОГО і В’ячеслава СУПРУНЕНКА за скоєння ними розбійного нападу у змові з групою осіб.

Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗу.

Д.КОМАРНИЦЬКОМУ інкримінується скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб (ст.187 ч.2 Кримінального кодексу України).

Через місяць слідчий Генеральної прокуратури звільнив Д.КОМАРНИЦЬКОГО з-під арешту на підписку про невиїзд.

Тим часом В.СУПРУНЕНКО оголошений у міжнародний розшук.