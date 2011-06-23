Медведєв уже розібрався, чому впав літак

Літак Ту-134 найімовірніше розбився в Карелії через помилку екіпажа.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ журналістам в Москві.

«Тут, найімовірніше, сталася помилка екіпажу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ і додав, що треба дочекатися результатів розслідування відповідних відомств.

Російський президент також дав доручення Мінтрансу проаналізувати питання про виведення Ту-134 з експлуатації з регулярних рейсів з наступного року. При цьому він наголосив, що це рішення не спричинене авіакатастрофою в Карелії.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, в Росії все ще досить значна кількість авіакомпаній експлуатує Ту-134. Він відзначив, що, найімовірніше, у Петрозаводську проблема була не в літаку.

«Я заслухав доповідь нашого міністра транспорту. Частина з тих літаків, які перебувають у власності авіакомпаній, не використовуються, але формально з експлуатації не виведені», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 20 червня літак Ту-134, який слідував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, впав при заході на посадку. Загинули 45 осіб, 7 - постраждали. Серед загиблих - двоє громадян України.