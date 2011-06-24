Наша Україна зашле свого представника до Страсбурга

Партія «Наша Україна» готова об’єднатися з усіма патріотичними політичними організаціями на захист чесних виборів.

Як повідомляє прес-служба партії, про це сьогодні на прес-конференції у Луцьку заявив голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, «Наша Україна» активно співпрацює з міжнародними організаціями у питанні захисту чесних виборів.

Він повідомив, що сьогодні зранку відбулася зустріч з представниками міжнародних організацій, які здійснюють моніторинг виборчого законодавства, зокрема, організації IFES (Міжнародна фундація із спостереження за виборчим законодавством та виборчими системами різних країн).

«Уже найближчими днями до Страсбурга відбуває наш повноважний представник, аби поінформувати європейських партнерів про ситуацію із змінами до виборчого законодавства, довести широку громадську стурбованість можливими технологічними пастками, які містяться у законопроекті, що просувається владою, та окреслити зусилля, які будуть вживатися для створення надійних перепон для порушень», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мова йде про недопущення недемократичних норм, які намагається запровадити влада, завдяки яким голоси виборців можуть бути вкрадені, їхній вибір підтасований чи, скажімо, такі речі, як включення до закритих списків невідомо кого», - уточнив він.

«Законопроект про вибори, який зараз знаходиться у Мін’юсті, є недемократичним. Він призначений обдурювати людей та приховувати політичну корупцію», - наголосив голова політради «Нашої України». «І все це, на жаль, спрацює, якщо ми дозволимо цьому законопроекту бути проголосованим «тушками», Партією регіонів та комуністами», - додав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що народні депутати від «Нашої України» у парламенті об’єднуються з іншими опозиційними депутатами, щоб не голосувати за такий проект і наполягати на розгляді й ухваленні альтернативного законопроекту, який внесений народним депутатом Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ та який отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії.

«Ми готові об’єднатися з усіма патріотичними політичним організаціями на захист чесних виборів. Ми зробимо все, аби не допустити у мажоритарних округах взаємопоборення патріотів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.