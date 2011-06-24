WikiLeaks: американські дипломати піймали Тимошенко на брехні

"WikiLeaks" опублікував депеші посольства США, у яких говориться, що Юлія Тимошенко, будучи прем`єром, вдавалася до обману, щоб отримати кредит МВФ.

Про це пише "KyivPost",наводячи переклад відповідної депеші, датованої груднем 2009 року.

На думку американських дипломатів, щоб домогтися грошей МВФ команда Тимошенко "вдавалася до брехні, залякування й маніпулювання громадською думкою як в Україні, так і за кордоном".

"Представник МВФ в Україні розповів 11 грудня, що представники українського уряду навмисно ввели в оману як українські, так і міжнародні ЗМІ, змусивши їх повірити, що Україна виконала "основні вимоги" МВФ із метою одержання четвертого траншу позики. [Макс] Альєр знову повторив, що "дуже скромні" умови МВФ досі залишаються не виконаними", - сказано в депеші.

Альєр, зокрема, зазначав, що заступник голови уряду Григорій Немиря "передав власну інтерпретацію вашингтонських переговорів українським і міжнародним ЗМІ, які написали 11 грудня й у вихідні, що уряд досягнув прогресу в переговорах із МВФ", що Україна задовольнила "основні вимоги" МВФ і сподівається на отримання позики.

Представник МВФ в Україні також зазначав, що тодішній міністр закордонних справ України Петро Порошенко заявляв, що виникне "великий ризик" перебоїв із поставками газу в Європу, якщо Україна не отримає транш МВФ.

Відзначалося, що Порошенко в приватній бесіді з послом 13 грудня висловив припущення, що Україна зможе оплатити рахунок за газ у січні, але ситуація була нестійкою і без зовнішньої підтримки в лютому було б ще гірше.

Представник МВФ сказав, що повідомлення уряду України про перебої з поставками газу виявилися безпідставною хитрістю, спрямованою на європейські країни, щоб отримати кредит у терміновому порядку.

Альєр охарактеризував публічні заяви Порошенка й Немирі як "тактику залякування", покликану натиснути на Європейський Союз, Росію та США на додачу до МВФ.

Він попередив партнерів України, що запевнення Тимошенко потрібно "ділити на два".

За словами Альєра, прем`єр-міністр була "готова пообіцяти що завгодно кому завгодно", щоб влити кошти в бюджет, покрити витрати на газ і сплатити внутрішній борг.

Альєр передбачав, що Тимошенко скористається тактикою погроз припинення поставок газу, соціальної напруженості або суверенного дефолту за внутрішнім боргом.

За його словами, Тимошенко використовувала "весь наявний арсенал".

Представник МВФ навіть допускав, що Тимошенко може вирішити заохочувати й підтримувати народні протести у своїх цілях.

Альєр зазначав, що страхи Кабміну щодо виплат внутрішнього боргу в грудні можуть бути виправдані, але загрожувати дефолтом буде "дуже негативною дією".

Українська правда