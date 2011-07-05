Влада піднімає зарплати силовикам через свої «садистські реформи»?

Коли зарплати підвищують лише силовикам, це означає, що влада реально оцінює ситуацію в країні й готовність людей вийти з протестами на вулиці. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

На її думку, в Україні продовжується політика подвійних стандартів, при якій багаті стають багатшими, а бідні - біднішими. «Йде скорочення легальних робочих місць, закриваються конкурентні виробництва, внаслідок чого Україна стала купувати за кордоном товарів на 3 млрд. доларів більше, ніж виробляти і експортувати. Причина такої ситуації - дійсно садистські реформи, які проходять у країні. В усіх цивілізованих країнах вводять податки на багатство, а у нас вирішили ввести податки на бідність, коли бідні повинні заплатити за багатих», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету вважає, що ситуацію можна й потрібно змінити, тому запропонувала вже цього сесійного тижня замість так званої пенсійної реформи прийняти пакет законів «Народна реформа», розроблений нею в тісній співпраці з підприємцями й громадськими організаціями. «Я пропоную нараховувати зарплати і пенсії міністрам і депутатам на загальних підставах. Це перше, що буде зроблено для людей, що поверне довіру до влади, покаже готовність проводити реформи. Виведення з тіні заробітних плат дозволить істотно збільшити надходження до Пенсійного фонду. Для того, щоб це стало можливим, необхідно зменшити ставку оподаткування на зарплату мінімум удвічі - до 20-25%. Тоді у людей на 30-40% зростає зарплата і автоматично збільшаться надходження до Пенсійного фонду. Якщо будуть прийняті наші законопроекти, це дозволить отримати додатковий дохід Пенсійного фонду в розмірі 40 млрд. грн. на рік. Таким чином, можна буде не лише ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, але й з першого вересня збільшити мінімальну пенсію на 50%», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик також наполягає на тому, щоб парламент повернувся до розробленого нею альтернативного законопроекту про спрощену систему оподаткування. Народний депутат зазначила, що в урядовому законопроекті, прийнятому в першому читанні, залишилися можливості для великого бізнесу використовувати єдиноподатників для схем ухилення від оподаткування. «Наш законопроект перекриває всі ці лазівки й дозволяє мільйонам людей легально працювати і відчувати себе незалежними від подачок держави, стимулює розвиток підприємництва й формування середнього класу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету ВР звернувся до уряду з вимогою перестати вручну управляти економікою. «Ручне управління економікою призводить до цінових криз, створення штучних монополій і стимулювання корупції. Чи прислухається влада до нас, я дуже сумніваюся. Тому що сьогодні бюджет перерозподіляється у бік силових структур, замість того, щоб рівномірно розподілити його на пенсії, й зарплати вчителів, лікарів і інших бюджетників. А коли лише силовикам збільшують заробітні плати, це означає, що влада реально оцінює ситуацію в країні й готовність людей вийти з протестами на вулиці», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.