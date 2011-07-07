Яцуба: провокації в Севастополі приречені на ганебний провал

Будь-яка спроба дестабілізації ситуації в Криму, в Севастополі приречена на «ганебний провал», заявив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА за підсумками зустрічей з активістами громадських, ветеранських організацій, депутатами міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації, В.ЯЦУБА відзначив: «В цілому ситуація спокійна, контрольована. Є проблеми? Влада, зокрема адміністрація, готова до нормального, конструктивного діалогу. Запевняю, провокації в Севастополі не пройдуть, ситуації, аналогічної подіям Феодосії, просто не буде».

Як вважає В.ЯЦУБА, «основа і запорука розвитку Севастополя – мир, громадянський спокій, стабільність. Без цього будь-які почини приречені на провал. Навіть якщо і з`являться у нас чи то доморослі, чи то заїжджі провокатори, севастопольці завжди зможуть поставити їх на місце».

За словами В.ЯЦУБИ, «Критерій оцінки простий – законність. Тому я висловлюю підтримку голові Ради міністрів АР Крим Василю ДЖАРТИ за зважену, принципову позицію».

Як повідомляв УНІАН, у травні представники козачих общин встановили на в`їзді до Феодосії уклінний хрест. Проти висловилися кримські татари.

1 липня хрест за рішенням суду був демонтований і перевезений до храму Архангела Михаїла. Порядок забезпечували 300 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС і працівників «Беркута».

За повідомленням Головного управління МВС у Криму, 2 липня 100 козаків забрали хрест з території храму і попрямували до місця, де він стояв до цього, щоб знов його встановити. Там уже знаходилися 150 працівників міліції. МВС заявляє, що бійка зав`язалася через спроби козаків прорвати міліційний ланцюг. За даними ГУМВД, після зіткнення 9 чоловік звернулися за меддопомогою.

Голова Ради міністрів Криму В.ДЖАРТИ назвав політикою, закамуфльованою в релігію, спроби незаконно встановлювати уклінні хрести в регіоні і пообіцяв жорстко покласти край будь-яким спробам поставити під загрозу міжнаціональну злагоду.