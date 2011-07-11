Прокурор вважає, що захист Тимошенко мав достатньо часу

Суд відхилив клопотання Тимошенко та її захисту щодо надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи

Київ. 11 липня. УНІАН. Головуючий у процесі суддя Печерського райсуду м. Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у наданні додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, підповідне рішення на клопотання адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА було прийнято суддею безпосередньо в залі засідань.

Перед цим суддя вислухав обидві сторони. Зокрема, проти надання додаткового часу виступила сторона обвинувачення.

Як сказав прокурор Олександр МИКИТЕНКО, сторона підсудної мала достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи.

О.МИКИТЕНКО передав судді Р.КІРЄЄВУ виписку із прокуратури, надану слідчим НЕЧВОГЛОДОМ, у якій зафіксовані усі явки адвоката М.ТИТАРЕНКА до прокуратури.

Крім того, за словами прокурора, М.ТИТАРЕНКО дав згоду представляти інтереси Ю.ТИМОШЕНКО з 16 червня.

У свою чергу, М.ТИТАРЕНКО спростував це, зазначивши, що суд ухвалив рішення про долучення його до справи як захисника 25 червня.