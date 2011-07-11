Путін мав вранці розмову з Януковичем

Російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом її співпраці з Митним союзом (МС) за схемою "три плюс один".

Як передає РІА «Новости», про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на зустрічі з ученими-економістами Російської академії наук.

"Ми зараз активно на рівні експертів урядів працюємо над запропонованою нашими українськими друзями схемою три плюс один - три учасники Митного союзу (Білорусь, Росія і Казахстан) плюс Україна", - сказав В.ПУТІН.

Він висловив сподівання на те, що ця схема дозволить сторонам вийти на "помітні, важливі і корисні" результати.

В.ПУТІН повідомив, що у понеділок вранці провів на цю тему телефонну розмову з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Ми поки не можемо сказати, на які рішення ми могли б вийти у результаті спільної роботи. Зараз пропозиції наших українських колег активно опрацьовуються", - додав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 липня комісія Митного союзу планує розглянути пропозиції України щодо співпраці у форматі “3+1”.

8 липня цього року Київ передав Москві свої пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу.