Активіста Податкового майдану звільнили з-під варти у залі суду

Печерський районний суд Києва сьогодні прийняв рішення про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд активісту Податкового майдану Сергію КОСТАКОВУ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

С.КОСТАКОВ був звільнений з-під варти прямо в залі суду.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), під яким підписалися 23 народні депутати, а також звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

«Навіть з найодвертішим свавіллям можна і треба боротися. Головне, щоб українці не опускали руки, об`єднувалися і рішуче відстоювали свої права», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Те, що Сергію після 7 місяців тримання під вартою нарешті змінили запобіжний захід, вважаю нашою спільною перемогою. Це результат активної позиції активістів громадянського суспільства, які не залишили в біді свого соратника. Також величезне спасибі Н.КАРПАЧОВІЙ, яка взяла активну участь у долі С.КОСТАКОВА. Крок за кроком ми протистоятимемо свавіллю влади. Всеукраїнська громадянська акція «Вперед» і надалі стежитиме за дотриманням громадянських прав і свобод у кожному регіоні. Ми нікого не дамо в образу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат повідомила, що в рамках акції «Вперед» у регіонах розгортається мережа комітетів самозахисту, які допомагатимуть громадянам протистояти свавіллю контролюючих органів, надаватимуть консультації, методичні матеріали і юридичну допомогу. Також вона повідомила, що в регіонах діють мобільні громадські приймальні і навчальні центри «Вперед».

Раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА направила ряд запитів у правоохоронні органи для забезпечення всебічного та об`єктивного розслідування справи С.КОСТАКОВА. Зокрема, запити були направлені до Генпрокуратури, міністру внутрішніх справ, начальнику Управління внутрішніх справ міста Києва, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

20 червня Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася в Печерський райсуд з клопотанням про зміну С.КОСТАКОВУ запобіжного заходу на підписку про невиїзд. Аналогічне клопотання народний депутат направляла в Печерський райсуд 6 травня.

Активісту, якого затримали 1 грудня минулого року, інкримінується пошкодження автомобіля, матеріальні збитки оцінюються в 26 тис. грн. Докази провини грунтуються на свідченнях 8 міліціонерів і відеозапису. Суд тричі переносився, в результаті С.КОСТАКОВ більше 7 місяців знаходився в слідчому ізоляторі.