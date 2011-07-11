Активіста Податкового майдану звільнили з-під варти у залі суду
Буде на підписці про невиїзд
Печерський районний суд Києва сьогодні прийняв рішення про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд активісту Податкового майдану Сергію КОСТАКОВУ.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.
С.КОСТАКОВ був звільнений з-під варти прямо в залі суду.
Таким чином, суд задовольнив клопотання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), під яким підписалися 23 народні депутати, а також звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.
«Навіть з найодвертішим свавіллям можна і треба боротися. Головне, щоб українці не опускали руки, об`єднувалися і рішуче відстоювали свої права», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.
«Те, що Сергію після 7 місяців тримання під вартою нарешті змінили запобіжний захід, вважаю нашою спільною перемогою. Це результат активної позиції активістів громадянського суспільства, які не залишили в біді свого соратника. Також величезне спасибі Н.КАРПАЧОВІЙ, яка взяла активну участь у долі С.КОСТАКОВА. Крок за кроком ми протистоятимемо свавіллю влади. Всеукраїнська громадянська акція «Вперед» і надалі стежитиме за дотриманням громадянських прав і свобод у кожному регіоні. Ми нікого не дамо в образу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.
Народний депутат повідомила, що в рамках акції «Вперед» у регіонах розгортається мережа комітетів самозахисту, які допомагатимуть громадянам протистояти свавіллю контролюючих органів, надаватимуть консультації, методичні матеріали і юридичну допомогу. Також вона повідомила, що в регіонах діють мобільні громадські приймальні і навчальні центри «Вперед».
Раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА направила ряд запитів у правоохоронні органи для забезпечення всебічного та об`єктивного розслідування справи С.КОСТАКОВА. Зокрема, запити були направлені до Генпрокуратури, міністру внутрішніх справ, начальнику Управління внутрішніх справ міста Києва, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
20 червня Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася в Печерський райсуд з клопотанням про зміну С.КОСТАКОВУ запобіжного заходу на підписку про невиїзд. Аналогічне клопотання народний депутат направляла в Печерський райсуд 6 травня.
Активісту, якого затримали 1 грудня минулого року, інкримінується пошкодження автомобіля, матеріальні збитки оцінюються в 26 тис. грн. Докази провини грунтуються на свідченнях 8 міліціонерів і відеозапису. Суд тричі переносився, в результаті С.КОСТАКОВ більше 7 місяців знаходився в слідчому ізоляторі.