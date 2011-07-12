Суд відбілив минуле Юри Єнакієвського

Вчора, 11 липня, Дарницький районний суд Києва визнав такою, що не відповідає дійсності, інформацію про злочинне минуле народного депутата Юрія ІВАНЮЩЕНКА (Партія регіонів), пише «КоммерсантЪ-Украина» (№ 110 від 12 липня 2012 р.).

Справа розглядалася судом за позовом народного депутата Ю.ІВАНЮЩЕНКА до журналіста Станіслава РЕЧИНСЬКОГО. Приводом для судового розгляду стала стаття С.РЕЧИНСЬКОГО, оприлюднена на сайті ord-ua.com. У цьому матеріалі журналіст наводить копію довідки, нібито складеної 16 листопада 2006 р. начальником Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації генералом КОРАБЕЛЬНИКОВИМ на ім`я Президента РФ Володимира ПУТІНА. У довідці наголошується, що в Росії спостерігається негативна тенденція – фахівці спецназу, що звільняються з військової служби, починають співробітничати з кримінальними групами. "Особливу соціальну небезпеку представляє формування спеціалізованих бригад кілерів, які дислокуються на суміжній території з Російською Федерацією", – зазначається у наведеному документі. Одним з керівників таких "бригад" було названо Ю.ІВАНЮЩЕНКА. "За оперативними даними, цим злочинним угрупуванням було скоєно більш як 40 убивств на замовлення, які замовлялися безпосередньо через ІВАНЮЩЕНКА", – зазначається в довідці.

Суд вчора визнав цю інформацію такою, що не відповідає дійсності і принижує честь і гідність Ю.ІВАНЮЩЕНКА. Крім цього, суд зобов`язав С.РЕЧИНСЬКОГО протягом місяця спростувати розповсюджену ним інформацію і в цей самий термін видалити з сайту матеріал, який став предметом судового позову.

"Жодної грошової компенсації ми не вимагали, оскільки для позивача важливо було відстояти свою чесну репутацію", – пояснила друкованому виданню керуючий партнер юридичної компанії ILF Тетяна ГАВРИШ, яка представляла в суді інтереси Ю.ІВАНЮЩЕНКА.

Одним з аргументів, які надали захисники депутата, стала відповідь заступника генерального прокурора Віктора ВОЙЦИШЕНА на депутатський запит Ю.ІВАНЮЩЕНКА. В останньому народний депутат просив провести перевірку наведених у статті фактів. У відповіді ж зазначається, що за клопотанням Генпрокуратури України Генпрокуратурою РФ було перевірено інформацію про надання Президенту РФ В.ПУТІНУ довідки, копія якої була оприлюднена у матеріалі С.РЕЧИНСЬКОГО. "За повідомленням генеральної прокуратури Російської Федерації, зазначена довідка не відповідає формі документів, встановленій у Збройних силах Російської Федерації, в головному розвідувальному управлінні не складалася, вищими органами військового управління і президенту РФ не надавалася", – стверджують в російській генпрокуратурі.

Газета відзначає, що вчорашнє засідання Дарницького райсуду проходило у відсутності С.РЕЧИНСЬКОГО, який дізнався про процес тільки від кореспондента газеті «КоммерсантЪ-Украина». Він підкреслив, що рішення суду виконувати не має наміру. "Я не буду нічого спростовувати і видаляти якусь інформацію. Хай люди ІВАНЮЩЕНКА доведуть, що я маю до цього сайту (ord-ua.com) хоч якесь відношення, я незалежний журналіст", - заявив С.РЕЧИНСЬКИЙ.