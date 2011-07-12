Балога робить експрес-кар'єру для сина Боделана

Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога присвоїв чергове звання синові екс-мера Одеси Володимиру Боделану.

Як пише газета Дело, Балога пішов слідами екс-міністра МВС Юрія Луценка, роблячи бліц-кар'єру своїм підлеглим.

Видання нагадує, що в грудні 2010 року наказом міністра МНС Боделан-молодший був призначений начальником Головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

До середини червня 2011 року син колишнього градоначальника проробив на високій посаді, маючи військове звання лейтенанта.

"При цьому всі заступники Боделана, у тому числі і його перші заступники носили звання полковників. Не виключено, що така диспропорція між начальником і підлеглими змусила в терміновому порядку змінити кількість зірок на плечах глави МНС в Одеській області", - пише видання.

Як стало відомо "Делу", 18 червня 2011 року Володимиру Боделану було присвоєне військове звання старшого лейтенанта.

А через два тижні – 1 липня 2011 року – після проходження переатестації - наказом міністра МНС Віктора Балоги йому було присвоєно спеціальне звання капітана служби цивільного захисту.

Одночасно Боделану був установлений посадовий оклад у розмірі 1880 грн. і надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальне звання і надбавка за вислугу років.

Варто відзначити, що в МНС Боделана-молодшого привів екс-міністр Нестор Шуфрич.

Руслан Боделан двічі займав посаду глави Одеської облдержадміністрації (з липня 1995 року по травень 1998 року і із серпня 1998 року по квітень 2005 року.

У квітні 2005 року проти Боделана була порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем, а в травні 2005 року він був оголошений у міжнародний розшук.

У 2010 році кримінальні справи проти Боделана в Україні були закриті і він зміг повернутися в Одесу.

Українська правда