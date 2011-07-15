Кірєєв вигнав із зали суду народного депутата

З залу засідань Печерського районного суду Києва був видалений народний депутат України Гарегін АРУТЮНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення народного депутата з залу суду через порушення ним тиші в приміщенні. Зокрема, Г.АРУТЮНОВ висловлював репліки щодо перебігу подій в суді.

В той же час перед видаленням Р.КІРЄЄВ звернувся до Г.АРУТЮНОВА з проханням представитися, однак той відмовився це зробити.

Р.КІРЄЄВ попросив Г.АРУТЮНОВА покинути судову залу, і той зробив це без застосування до нього сили з боку бійців «Грифону».