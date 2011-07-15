«Грифон» викинув із зали суду ще одного нардепа

В судовому засіданні Печерського райсуду Києва у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 20 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, після видалення з зали судового засідання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розпочалося заслуховування обвинувального висновку, який зачитувала прокурор Лілія ФРОЛОВА.

У тих сторінках обвинувального висновку, які вона встигла зачитати вказувалося, що Ю.ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України, вчинила злочини, які призвели до тяжких наслідків для країни. Зокрема, згідно з обвинувальним висновком, Ю.ТИМОШЕНКО діяла умисно і в особистих інтересах при підписанні газових угод у 2009 році.

Згідно з висновком, Ю.ТИМОШЕНКО намагалася створити собі позитивний імідж і скласти враження, що врегулювання газового конфлікту між Україною і Росією є її особистою перемогою.

Зачитування обвинувального висновку викликало обурення у тих народних депутатів, які були присутні в залі. «Що це за суд без підсудної? Це порушення закону», - сказав народний депутат від "БЮТ-Батьківщина" Юрій ОДАРЧЕНКО.

Його підтримав і народний депутат від "БЮТ-Батьківщина" Михайло ВОЛИНЕЦЬ, а також низка інших народних депутатів.

«Якщо справа іде так, то залишайтеся взагалі один з прокурором», - вигукували народні депутати в адресу головуючого у суді Родіона КІРЄЄВА.

Така поведінка депутатів викликала обурення у судді Р.КІРЄЄВА і він після того як Ю.ОДАРЧЕНКО представився, ухвалив рішення про його видалення з зали судового засідання, оголосивши при цьому 20-хвилинну перерву.

Ю.ОДАРЧЕНКО відмовлявся самостійно покинути залу засідань. Після декілька хвилинних вмовлять бійці спецпідрозділу «Грифон» «взяли» Ю.ОДАРЧЕНКА в коло і «витиснули» його з зали.