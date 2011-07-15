Випускники "Могилянки" зберуть гроші, недодані Табачником

Випускники Національного університету “Києво-Могилянська академія” створили фонд для стипендіальної підтримки найкращих абітурієнтів Могилянської школи журналістики та Школи соціальної роботи.

На спеціально створеному сайті вони нагадують, що ці дві магістерські програми НаУКМА цього навчального року були позбавлені державного замовлення.

Метою фонду є фінансування навчання найкращих за вступним рейтингом абітурієнтів НаУКМА. Завданням є зібрати 1,138,500.00 грн. до 1 серпня 2011 року.

Ініціатори проекту наводять докладні розрахунки, чому саме таку суму необхідно зібрати. Зокрема, вартість контрактного навчання у Школі журналістики становить 19,000.00 грн. на рік, а у Школі соціальної роботи – 14,000.00 грн. на рік

Претендентами на отримання цих коштів є 15 найкращих абітурієнтів з кожної програми.

Стипендіальна програма – два роки. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 15%.

(14,000 х 2 роки + 15%) х 15 місць = 483,000.00 грн.

(19,000 х 2 роки + 15%) х 15 місць = 655,500.00 грн.

Загальна сума становить 1,138,500.00 грн.

Отримати банківські реквізити та дізнатись про шляхи перерахунку коштів можна на зазначеному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту припинило фінансування деяких магістерських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія», зокрема, Школи журналістики.

Про це повідомив директор Могилянської школи журналістики Євген ФЕДЧЕНКО.

"Про припинення фінансування міністерство повідомило вже після завершення прийому документів від абітурієнтів", – зауважив він.

Так, Є.ФЕДЧЕНКО повідомив, що у четвер, 7 липня, був останній день прийому документів.

"А сьогодні (8 липня) нам надіслали 0 місць. При тому, що подалося на програму 60 людей і багато хто з них навряд чи зможе платити 19 тисяч гривень на рік, не працюючи при цьому", – додав директор Могилянської школи журналістки.