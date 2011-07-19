Томенко про День Незалежності, цинізм та плакати Януковича

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає недоцільним витрачати бюджетні коштів на плакати з привітанням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до 20-річчя незалежності України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, М.ТОМЕНКО вважає, що влада “фактично усунулась від святкування Дня Незалежності”.

За його словами, «оскільки досі не зрозуміло, у який спосіб буде святкуватися 20-річчя старої-молодої Держави, дії місцевих чиновників виглядають цинічно на фоні того, що за бюджетні кошти у містах і селах масово розміщуються привітання із Днем незалежності».

На фоні заяв Президента України про необхідність економити державні кошти та не проводити парад М.ТОМЕНКО навів приклад із подібними діями чиновників Драбівської районної адміністрації.

За його словами, проблема полягає у тому, що за державні кошти небагатих сільських рад планується розміщення плакатів Президента України, у той час коли не вистачає фінансів на школи та лікарні. М.ТОМЕНКО зазначив, що «доречно було б розмістити не плакати із сучасними високопосадовцями, а соціальну рекламу з найвизначнішими діячами української державності, які і створювали передумови появи незалежної держави».