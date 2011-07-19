Луценку читатимуть ще 280 сторінок обвинувачення

Печерський районний суд Києва під головуванням судді Сергія ВОВКА сьогодні продовжить читати обвинувальний висновок у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», засідання суду розпочнеться о 12.00.

Обвинувальний висновок нараховує 340 сторінок. На минулому судовому засіданні прокурори встигли прочитати близько 60-ти сторінок, поки в залі не зникло світло, зазначається в повідомленні.

Читання обвинувального висновку тоді проходило без обвинувачуваного Ю.ЛУЦЕНКА, якого було видалено із зали суду рішенням судді С.ВОВКА. Перед видаленням із зали судового засідання Ю.ЛУЦЕНКО встиг оголосити свою заяву, в якій вчергове заявив про політичну вмотивованість розгляду кримінальної справи проти нього.

Також своїм рішенням на минулому засіданні суддя С.ВОВК постановив заборонити фото- та відеозйомку судового процесу до моменту проголошення остаточного рішення у справі, щоб «не спричинити тиск на свідків».