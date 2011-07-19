Томенко: виконавцями проекту «рускій мір» є міністри і депутати

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що в Україні триває наступ на українство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зокрема, на думку М.ТОМЕНКА, в Україні триває пропаганда і спроба реалізації проекту так званого «руского міра». Серед його виконавців, за словами віце-спікера, - міністри українського уряду, депутати, чиновники нижчого рівня. «Показовим у цьому плані є спроба всіляко принизити державне свято - День Незалежності України, а разом з тим і святкування 20-річчя Незалежності», - сказав заступник керівника парламенту.

М.ТОМЕНКО зазначив, що паралельно розгорнута кампанія з дискредитації української історії, культури та мови. Багато з нинішніх високопосадовців не можуть знайти моральних авторитетів в українській історії та літературі, тому намагаються нав’язати українцям «авторитетів» з інших культур, сказав він.

«Цей наступ на українство не перший в нашій історії і, напевно, не останній. З огляду на це, корисним і повчальним для нинішньої влади було б згадати фрагмент знаменитого твору сьогоднішнього іменинника поета Володимира Маяковського «Долг Украине», - наголосив віце-спікер парламенту.