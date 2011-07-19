Адвокати Тимошенко: Кірєєв чинить тиск у публічній формі

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ розцінює звернення судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА щодо дисциплінарних стягнень стосовно відсторонених від захисту Сергія ВЛАСЕНКА і Миколи ТИТАРЕНКА як "публічну форму тиску на захист".

Таким чином сьогодні на прес-конференції в УНІАН М.СІРИЙ прокоментував відповідні рішення, ухвалені суддею Р.КІРЄЄВИМ щодо звернення до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури стосовно поведінки у суді С.ВЛАСЕНКА та надання на низькому рівні адвокатських послуг М.ТИТАРЕНКОМ при захисті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Можна розцінювати це як публічний тиск на захист. І ми дуже сподіваємося, що такі форми тиску на захист не будуть продовжуватися в цій та інший справах", - сказав М.СІРИЙ.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО додав, що за процедурою не визначені терміни розгляду питань щодо дисциплінарних стягнень. "Я з нетерпінням очікую цього засідання. Звичайно, ми оскаржимо ті постанови КІРЄЄВА у 15-денний термін, ми скористаємося своїм правом, оскільки вважаємо їх повністю незаконними. Крім того, процедура передбачає можливість оскарження рішень (кваліфікаційно-дисциплінарних комісій - УНІАН), у найвищих органах адвокатського самоврядування, і в подальшому ці рішення можна буде оскаржувати у судових органах", - пояснив він.

М.ТИТАРЕНКО додав, що матеріали стосовно нього вже передані до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. "Однак з цього відомства до мене інформація поки ще не надходила. Порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката розглядається головою дисциплінарної комісії з обов`язковою наявністю письмових пояснень з боку адвоката. Але поки ще до мене не зверталися з проханням надати відповідні пояснення", - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня суддя Р.КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання лідера партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо адвоката М.ТИТАРЕНКА.

Згідно з рішенням, суд взяв до уваги розірвання ділових відносин між Ю.ТИМОШЕНКО і М.ТИТАРЕНКОМ. Водночас, як наголошувалося у рішенні суду, в адвоката було достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, однак він цього не робив.

Р.КІРЄЄВ також ухвалив рішення про звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо невиконання М.ТИТАРЕНКОМ його обов’язків у повному обсязі та з проханням вжити заходів по реагуванню на цю ситуацію.

18 липня Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про відсторонення С.ВЛАСЕНКА від захисту у справі Ю.ТИМОШЕНКО. Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

Суддя також звернувся до Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики з приводу системного порушення С.ВЛАСЕНКОМ норм моралі та порушення встановленого порядку в судовому розгляді справи та неповаги до суду, а також рекомендував Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України розглянути питання про позбавлення С.ВЛАСЕНКА ліцензії на адвокатську діяльність.