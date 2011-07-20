СІЗО: офіційно у Луценка гепатиту ще нема

Державна пенітенціарна служба України наголошує, що в екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО гепатиту поки що не виявлено.

Про це йдеться в прес-релізі відомства, розміщеному на його сайті.

«Керівництво Київського слідчого ізолятора повідомляє, станом на 17.00 годину 19 липня п.р. за результатами останніх медобстежень фахівцями Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги інформація про наявність у Ю.ЛУЦЕНКА захворювання на гепатит не відповідає дійсності», - наголошується, зокрема, в повідомленні.

Поряд з цим керівництво зазначеної установи інформує, що в рамках виконання рекомендацій фахівців Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на 20 липня заплановано проведення додаткового клініко-лабораторного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА з метою уточнення стану його здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Печерському суді Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо стану свого здоров’я, зазначив: «Підтверджені всі попередні діагнози, а також заявлено про ймовірність наявності гепатиту».