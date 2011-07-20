Скільки українців вважають себе патріотами

Більшість українців вважає День Незалежності святом, що об`єднує націю, незважаючи на зневагу влади до нього.

Про це заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив у вівторок в ефірі «5-го каналу», коментуючи висловлювання представників Партії регіонів, що незалежність нічого не принесла Україні.

"Я переглянув останні соціологічні дослідження і можу сказати, що 85,5% громадян країни вважають себе патріотами України, а 83% вважають, що свято Незалежності - це свято, яке об`єднує українців", - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому віце-спікер додав, що є декілька "відсотків негідників, які ненавидять свою країну".

За словами М.ТОМЕНКА, День Незалежності не є святом Президента, уряду чи народних депутатів, це свято українського народу.

Він зауважив, що негативні висловлювання щодо незалежності держави свідчать про зневагу до України, і такі особи мають відмовлятися від високих державних посад.

Крім того, віце-спікер вважає, що військовий парад на День Незалежності України необхідно провести. "Ми повинні не в квартирах ховатися і не на шашлики їздити, а ми повинні на центральній площі столиці Україні вийти і з гордістю сказати, що ми нація, яка заслужила право бути незалежною державою. І якщо сьогодні погано в цій державі, то ми змінимо владу і будемо пишатися цією державою. Можливо, не потрібно танків, можливо, не потрібно літаків, але парад відміняти - це слабкість і це малоросіянство", - додав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що влада діє в такий спосіб, бо їй держава взагалі не потрібна.