Кабмін пропонує ховати відпрацьоване ядерне паливо в зоні відчуження ЧАЕС

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом», яким пропонується розмістити централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Законопроект, оприлюднений на веб-сайті парламенту, зареєстровано у ВР 15 липня (№8795).

Згідно з документом, майбутнє ЦСВЯП пропонується локалізувати між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка і Стечанка Київській області.

Сховище буде частиною єдиного комплексу з поводження з ВЯП ДСП «Чорнобильська АЕС», і на ньому буде застосована технологія поверхневого "сухого" зберігання ВЯП в інженерних системах контейнерного типу.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що будівництво ЦСВЯП вестиметься за рахунок позик, погашення яких здійснюватиметься НАЕК «Енергоатом» протягом 4 років після введення об'єкту в експлуатацію. Джерелом обслуговування кредитів стануть кошти, закладені у тарифі НАЕК, які в даний час передбачені на оплату послуг російських підприємств з тимчасового зберігання і переробки ВЯП українських АЕС.

Нагадаємо, у травні 2009 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО вже вносив законопроект щодо ЦСВЯП до ВР, проте згодом його було відкликано (у березні 2010 року).

Довідка УНІАН. У жовтні 2006 року НАЕК "Енергоатом" офіційно заявив про наміри будівництва сховища для проміжного централізованого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

У лютому 2009 року Кабмін схвалив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестицій в будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС, згідно з яким загальна кошторисна вартість будівництва об'єкту становитиме 3 млрд. 675,463 млн. грн., зокрема пускового комплексу - 1 млрд. 266,697 млн. грн.

Передбачається, що місткість ЦСВЯП становитиме 16529 відпрацьованих тепловиділяючих складок (ТВС), зокрема з реакторів типа ВВЕР-1000 – 12010 штук, ВВЕР-440 – 4519 штук.

Пусковий комплекс сховища планується спорудити протягом 36 місяців. Його місткість становитиме 3616 ТВС (ВВЕР-1000 - 2511 штук ВВЕР-440 – 1105 штук).

Замовником будівництва об'єкту виступає НАЕК "Енергоатом". Підрядчиком - корпорація «Нoltec International» (США), яка наприкінці грудня 2004 року була визнана переможцем відповідного конкурсу. Умовами конкурсу передбачалося будівництво «під ключ» і введення в експлуатацію пускового комплексу сховища ВЯП, а також передача відповідних технологій для подальшої перебудови сховища силами експлуатуючої організації.