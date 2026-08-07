Зеленський вперше поїде з офіційним візитом до Сербії: названо дату

Офіс Зеленського офіційно не підтвердив його поїздку до Белграда.

Президент Володимир Зеленський 8 серпня здійснить свій перший офіційний візит до Сербії.

Про візит повідомив Офіс президента Сербії Александара Вучича, пише Associated Press. Напередодні візиту Вучич заявив, що вони із українським колегою обговорять співпрацю в різних сферах та шляхи своїх країн до членства в Євросоюзі.

При цьому Вучич підкреслив, що Сербія не має наміру змінювати свою позицію щодо санкцій проти Росії. У виданні нагадали, що Сербія залишається однієї з небагатьох європейських країн, які підтримують дружні відносини з Росією. Белград відмовився приєднуватися до міжнародних санкцій проти Росії, посилаючись на історичні зв'язки між двома слов'янськими народами, проте надав допомогу Україні.

Відео дня

Сам же Вучич нещодавно активізував контакти з Києвом, очевидно, намагаючись покращити свій імідж на Заході.

На думку журналістів видання, цей візит відбувається на тлі спроб Вучича збалансувати традиційні зв'язки Сербії з Москвою та тиск щодо узгодження її зовнішньої політики з Євросоюзом.

Водночас, Офіс президента Зеленського офіційно не підтвердив його поїздку до Белграда.

Варто зазначити, що якщо інформацію буде підтверджено, це буде перший візит Зеленського до Сербії з моменту вступу на посаду у 2019 році та з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Візити Зеленського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в травні ЗМІ вже анонсували візит Зеленського до Сербії. Тоді про це говорили дипломатичні джерела у Белграді. Вони очікували, що спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельної співпраці між двома країнами може бути підписаний найближчим часом.

Сам Вучич заявив 27 червня, що піде у відставку протягом кількох тижнів та оголосить про дострокові президентські і парламентські вибори. Його заява пролунала через півтора року після обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 16 людей. Це спричинило масові протести по всій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: