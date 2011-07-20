Львівська міськрада звернулася до всього українського народу

Депутати Львівської міської ради висловили глибоке занепокоєння та повну незгоду з політичними процесами, що відбуваються в Україні, повідомляє Інтернет-видання ZAXID.NET.

У заяві депутатів йдеться: «Наше хвилювання і справедливе обурення викликають факти використання правлячим режимом судової гілки влади для боротьби з політичними опонентами. Тотальне переслідування представників опозиції стає фірмовим стилем діючої центральної влади. Його жертвами стають як звичайні громадяни, так і політики, за якими стоять мільйони виборців. І немає значення, кого переслідує влада – учасників Податкового майдану чи лідерів провідних опозиційних партій – кожному зрозуміло, що йдеться не про встановлення істини чи покарання винних, а лишень про помсту та знешкодження своїх політичних конкурентів».

«Уся країна є свідком жорстокої політичної розправи над одним із лідерів суспільної довіри Юлією ТИМОШЕНКО. Цинічний спосіб провадження судового процесу, у якому ТИМОШЕНКО фактично позбавлена свого конституційного права повноцінно захищати себе, викликає справедливе обурення українців та світового співтовариства», зазначають депутати Львівської міськради.

«Очевидно, - наголошують автори заяви, - що апеляції до того, хто організував це судилище, є беззмістовними. Тому ми звертаємося до світового співтовариства, до компетентних міжнародних організацій із щирим проханням використати свій вплив та авторитет, щоб нагадати керівництву України про необхідність дотримання демократичних норм політичної конкуренції в Україні та унеможливлення використання судових органів для переслідування опозиції».

Львівські депутати також звертаються до колег з усіх місцевих рад України «із закликом підтримати наше звернення і голосно задекларувати нашу спільну відданість демократичним принципам і готовність захищати свою громадянську позицію».

«І, головне, ми звертаємось до всього українського народу із закликом: «Не будьте байдужими!» і «Не бійтесь!». Нас – мільйони, а їх – одиниці. Тому час справедливості настане!», - йдеться у заяві, яку підтримали депутати Львівської міської ради більшістю голосів.