Зварич розповів, за якої диктатури він хотів би жити

Постійний представник Президента у Верховній Раді V скликання Роман ЗВАРИЧ вважає, що заяви голови ВР V скликання Олександра МОРОЗА про диктаторські наміри Президента Віктора ЮЩЕНКА є не більше, ніж передвиборчі гасла.

“Це свідчення того, що колишній голова ВР, коли вже розуміє закономірність і невідворотність виборів і дивиться на рейтинги своєї політичної сили, починає хапатися за соломинку, щоб їх підняти”, - сказав Р.ЗВАРИЧ, слова якого цитує прес-служба “Нашої України”.

Також Р.ЗВАРИЧ додав, що “ще ніхто не бачив конкретного проекту змін, які буде пропонувати Президент”. “Він озвучив лише окремі штрихи, які він бачить у новій редакції Конституції”, - пояснив Р.ЗВАРИЧ.

Між тим, за його словами, “якщо диктатура означає посилення процедур захисту прав і свобод людини, посилення принципів парламентаризму та забезпечення механізмів стримування і противаг, тоді я хотів би жити в такій “диктатурі”.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ висловив думку, що ініційована Президентом України Конституція є маскуванням його диктаторських намірів.

“Говорити про реакційний характер затії можна, посилаючись на окремі характеристики пропонованого тексту: двопалатний парламент, скорочення кількості депутатів, перегляд недоторканності, як приманка для наївних. Балачки про «посилення парламенту», «збалансованість влади» тощо – це маскування диктаторських намірів, і не більше. Ці питання детально проаналізовані за останні одинадцять років, і кожен не лукавий знайде в проведених дискусіях відповіді на все, що його цікавить. А якщо повірити на слово, то відповідь готова: це юридичне оформлення диктатури”, - сказав О.МОРОЗ.