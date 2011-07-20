Свідок у справі Корнійчука спростувала свої покази?

Печерський районний суд Києва сьогодні під час чергового засідання допитав останнього свідка у кримінальній справі, порушеній проти колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА, які були заявлені Генеральною прокуратурою України в обвинувальному висновку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української соціал-демократичної партії, про це під час судового засідання повідомила суддя Оксана ЦАРЕВИЧ.

Також суддя додала, що на наступному засіданні суду будуть допитані додаткові свідки, на яких наполягає ГПУ.

У свою чергу, адвокат Є.КОРНІЙЧУКА Ігор ФОМІН повідомив, що сторона захисту відмовилась від залучення свідків зі свого боку, оскільки не вбачає потреби в додаткових свідченнях, однак на їх допиті наполягає Генпрокуратура.

Також адвокат повідомив, що під час чергового засідання було допитано свідка з боку НАК «Нафтогаз України» - Наталю КАНЮК, начальника Управління забезпечення тендерних процедур компанії.

«Свідок вкотре підтвердила та роз’яснила причини нагальності закупівлі юридичних послуг саме у компанії Magisters. Вона наголосила, що заміна на той момент захисників призвела б лише до додаткових витрат держави та до дефолту «Нафтогазу». Саме тому рішення про закупівлю послуг у одного учасника тендерний комітет НАК «Нафтогаз України» прийняв одноголосно. Також свідок фактично спростувала свої покази, які вона надавала під час досудового слідства щодо того, що їй було відомо, що «Нафтогаз» звертався за листом-роз`ясненням саме до Євгена КОРНІЙЧУКА через те, що він колись працював у компанії Magisters, під час допиту в суді вона зізналась, що їй про це сказав слідчий», - заявив І.ФОМІН.

У судовому засіданні у справі Є.КОРНІЙЧУКА оголошено перерву до 12.00 9 серпня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА було порушено Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Колишньому першому заступнику керівника Мін’юсту висунуто обвинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.