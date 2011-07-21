Макаренко розказав, що він став носити у кишенях

Адвокат Ігор СТЕПАНОВ заявляє, що головуюча на судовому засіданні Печерського районного суду Києва суддя Оксана ЦАРЕВИЧ на законних підставах оголосила триденну перерву засіданні з розгляду кримінальної справи проти колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.СТЕПАНОВ повідомив сьогодні журналістам після завершення судового засідання.

«Є недоліки в обвинувальному висновку, я не знаю, хто їх знайшов, – чи прокурори, чи судді, - були не всі сторінки. Тому нове обвинувачення, неможлива заміна сторінок, оскільки це новий обвинувальний висновок. А на ознайомлення з новим обвинувальним висновком за КПК потрібно три доби», - сказав І.СТЕПАНОВ.

Адвокат розраховує, що в новому обвинувальному висновку будуть виправлені всі помилки та недоліки.

Водночас, І.СТЕПАНОВ зазначив, що його підзахисному не сподобалося оголошення перерви у судовому засіданні. «Він сприйняв це не дуже слушно, тому що це три зайвих доби за ґратами», - зазначив він.

У свою чергу, екс-голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО заявив, що розуміє незадоволення І.ДІДЕНКА. «Якби я був в клітці, мені було б дуже важко, тому що кожна хвилина, проведена у в’язниці, – це хвилина, яка викреслюється з життя», - пояснив він.

Екс-голова Державної митної служби також повідомив, що зараз після тривалого терміну утримання у СІЗО змушений лікуватися. «Я знаходжуся на лікуванні, у мене в правій кишені ліки – нітрогліцерин від серця, а в лівій – окуляри, які я рік тому не носив», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА разом з екс-головою Державної митної служби А.МАКАРЕНКОМ та екс-начальником відділу Київської регіональної митниці Тарасом ШЕПІТЬКОМ звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням поважних осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А.МАКАРЕНКА і наявністю в Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

Сьогодні головуюча у судовому засіданні Печерського районного суду Києва суддя О.ЦАРЕВИЧ оголосила перерву до 11.00 25 липня у розгляді кримінальної справи, порушеної проти І.ДІДЕНКА, А.МАКАРЕНКА та Т.ШЕПІТЬКА.