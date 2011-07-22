Власенко оскаржив своє вигнання з Печерського суду

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО оскаржив в Апеляційному суді Києва ухвалу Печерського районного суду Києва про його усунення від захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського райсуду.

«Я оскаржив своє усунення до Апеляційного суду Києва», - сказав С.ВЛАСЕНКО. При цьому захисник послався на статтю 61-1 Кримінально-процесуального кодексу, яка регламентує усунення захисника від участі у справі.

За його словами, у цій статті КПК зазначається, що рішення суду про усунення захисника під час досудового слідства не підлягає оскарженню, тоді як на такі дії судді під час судового розгляду обмежень щодо оскарження не встановлено.

С.ВЛАСЕНКО сьогодні не планує заходити до зали судового засідання «з метою уникнути найменших провокацій». «Я не буду заходити до зали, якщо там не буде відбуватися якихось екстраординарних ситуацій», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

Захисник також повідомив, що планує оскаржити в Апеляційному суді Києва постанову судді Родіона КІРЄЄВА про видалення його із зали після того, як він був усунений від захисту Ю.ТИМОШЕНКО.