Кірєєв дав передихнути прокурору

В засіданні Печерського районного суду Києва оголошено технічну перерву на 15 хвилин, до 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, на оголошенні перерви наполіг захисник Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

Він зауважив, що представник прокуратури Лілія ФРОЛОВА з 9 год. ранку зачитує обвинувальний висновок. І це триває вже майже 3 години.

Прокуратура не стала заперечувати і суддя Р.КІРЄЄВ оголосив перерву.