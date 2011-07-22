Золотий змішувач Януковича (фото)

У розпорядженні "Української правди" опинилася фотографія, зроблена одним з будівельників за допомогою мобільного телефону на головному об`єкті "Межигір`я", - в п`ятиповерховому особняку, побудованому за технологією фінської фірми "Хонка".

Змішувач у формі лебедя – позолочений, ручної роботи. Зараз змішувачі-лебеді дуже актуальні в Італії і Іспанії, які є законодавцями моди в домашньому декорі.

"Українська правда" знайшла подібні змішувачі в каталозі від іспанського виробника елітної сантехніки Bronces Мestre.

Як видно на фото, змішувач виконаний в класичному стилі, крани позолочені, з крупними кристалами Swarovski. Ціна коливається від 2 до 4 тисяч євро.

Минулого тижня Агентство France Presse з посиланням на свої джерела серед будівельників опублікувало матеріал, де оцінило в 350 тисяч євро оздоблення санвузла Януковича в головному будинку на території "Межигір`я".

Зокрема, там сказано, що це приміщення оздоблене напівкоштовним камінням.

Але прес-секретар Президента Дарка Чепак спростувала інформацію зарубіжних ЗМІ, заявивши, "що ніякої незвичайної розкоші в будинку Президента немає".