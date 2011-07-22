Захист Тимошенко знову заявив про відвід Кірєєва

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вкотре заявив клопотання про відвід від справи судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА через його необ’єктивні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням звернувся до суду адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК після поновлення судового розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви у засіданні.

«У сьогоднішньому судовому засіданні головуючому було заявлено, що слухання справи продовжуватиметься не менш як до 17-ї години, хоча згідно з розпорядком робочий день у Печерському районному суді завершується о 15.45, про що свідчить відповідний напис на його будинку. Таким чином, суд використовує власний час, який за законодавством України надається для відпочинку, для продовження слухань цієї кримінальної справи», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат додав, що у судовому засіданні задіяні також працівники міліції, помічники і секретар судді, які на підставі такого рішення судді вимушені працювати понаднормовий робочий день. «Я вважаю, що такі дії судді КІРЄЄВА викликають сумнів у його об’єктивності та свідчать про його упередженість при розгляді справи, тому я заявляю про відвід», - заявив він.

О.ПЛАХОТНЮК також звернувся до судді Р.КІРЄЄВА з проханням дотримуватися визначеного розпорядку робочого дня та при призначенні дати наступних судових засідань враховувати його зайнятість в інших справах.

Представники державного обвинувачення вважають, що це клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО є необгрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Після з’ясування позицій сторін щодо заявленого клопотання головуючий у судовому засіданні оголосив перерву до 16.50.