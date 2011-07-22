Батьківщина: на сьогодні арешт Тимошенко вдалося зірвати

Процес морального падіння прес-секретаря Януковича Дарки Чепак прогресує з тією самою швидкістю, з якою втрачає рейтинг її шеф.

Про це заявили в прес-службі партії «Батьківщина» у відповідь на заяву з Банкової щодо непричетності адміністрації президента до судового процесу у «газовій» справі проти Юлії Тимошенко та щодо неправдивості заяв Сергія Власенка про запланований арешт лідера опозиції.

У партії Юлії Тимошенко наголошують, що влада дійсно хоче змінити запобіжний захід для екс-прем’єр-міністра, і не зробить цього сьогодні тільки тому, що Сергій Власенко публічно оголосив про такі плани.

«Вага слів Сергія Власенка, у якій сумнівається свіжоспечена чиновниця 3 рангу Дарка Чепак, вимірюється його колосальним досвідом і беззаперечним професіоналізмом, а не грошима, отриманими за втрату совісті», - заявили в «Батьківщині».

«Усім відомо, що вирок у газовій справі написаний на Банковій. У тому числі і самій Дарці Чепак. Шкода спостерігати за стрімким моральним падінням нашої колишньої колеги, яка примудрилася екстерном пройти курс від активіста руху «Стоп цензурі!» до відданого бездумного слуги господаря, який ненавидить пресу», - підкреслили в прес-службі партії «Батьківщина».